Steinegg Live Summer Nights 2021– Part 2

Am Freitag, 30. Juli wird das mittlerweile international erfolgreiche Rob Mo Trio mit special guest Marco Pandolfi die Blues-Schiene bedienen. Hinter „Rob Mo“ verbirgt sich einer der erfolgreichsten italienischen Bluesmusiker überhaupt. Roberto Morbioli ist inzwischen international sehr erfolgreich unterwegs und hat sich mit vielen Blues-Legenden die Bühne geteilt. Angefangen hat er seine Karriere mit der „Morblus Band“ und heute finden sich selbst im „Boston Herald“ Zeilen wie: “The blues flows so naturally for Roberto Morbioli, and his guitar playing and vocals are so polished, he sounds as if he grew up closer to Chicago than Verona, Italy.“Den Abschluss der diesjährigen Sommernächte macht am Samstag, 31. Juli das Lovesick-Duo aus Bologna. Diese beiden Ausnahmekünstler werden das Publikum in die gute, alte Zeit der 40er-, und 50er-Jahre der USA entführen. Rock’n’Roll, Country und Swing. Über ihre Social-Media-Kanäle haben sich Paolo Roberto Pianezza (E-Gitarre, A-Gitarre, Semi-A-Gitarre, Lap Steel, Resonanz-Gitarre, Dobro) und Francesca Alinovi (Kontrabass mit Brush Pad) inzwischen einen riesigen Fankreis erspielt.Am Freitag, 30. Juli um 20:30 Uhr.Das Ticket kostet 15 Euro.Am Samstag, 31. Juli um 20:30 Uhr.Das Ticket kostet 20 Euro.Beide Konzerte finden beim überdachten Festplatz in Steinegg (beim Kulturhaus / Vereinshaus Steinegg) unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen statt.Da nur 140 Sitzplätze pro Abend verfügbar sind, ist eine Karten- beziehungsweise Platzreservierung erforderlich.

