Trauer um Florian Pedarnig, Komponist von „Dem Land Tirol die Treue“

Florian Pedarnig entstammte einer Osttiroler Bergbauernfamilie und hatte 15 Geschwister.Den Weg zur Musik ebnete ihm die Klarinette, die er als Zwölfjähriger erlernte. Mit 17 Jahren wurde er Kapellmeister seiner Heimatgemeinde Schlaiten.Pedarnig studierte am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck und spielte bei der Militärmusik Tirol. Im Jahr 1963 schloss er sein Studium ab und trat anschließend in das Innsbrucker Symphonieorchester ein.Ab 1964 war Pedarnig Mitglied der Stadtmusikkapelle Wilten und deren Stellvertretender Kapellmeister. 1974 gründete er mit weiteren Musikern in Innsbruck die Tiroler Kirchtagmusig.1980 wurde er, als Nachfolger von Sepp Tanzer, Landeskapellmeister des Tiroler Blasmusikverbandes. Florian Pedarnig war unter anderem auch als Dirigent der Bundesbahnkapelle Innsbruck sowie als freier Mitarbeiter des ORF-Landesstudio Tirol sowie als Volksmusikexperte tätig.Vielfach ausgezeichnet, trug Pedarnig unter anderem den Ehrenring seiner Heimatgemeinde Schlaiten und den Ehrenkranz des Schützenbundes.