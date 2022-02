Über 11 Millionen Zuschauer am 2. San Remo-Abend

Der zweite Abend des Festival di San Remo hat für Rekordeinschaltquoten gesorgt: 11,3 Millionen Menschen verfolgten die Musikshow am Mittwochabend, was einem Marktanteil von 55,8 Prozent entspricht. Seit 1995 hatte das Festival am 2. Abend nicht mehr so hohe Einschaltquoten erzielen können.