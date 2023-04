Wenn 30 ihre Stimme erheben: Konzert des Sextner Jugendchors

2 Mal kann man den Chor noch live erleben

Zahlreiche erfolgreiche Musicalproduktionen haben den Jugendchor Sexten unter der bewährten Leitung von Hannes Tschurtschenthaler in den vergangenen Jahren über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Zuletzt vertrat er Südtirol beim österreichischen Festival der jungen Chöre in Vorarlberg. „Davon inspiriert wollten wir den Versuch wagen, mit einem etwas anderen Konzertprogramm vor das heimische Publikum zu treten“ so Judith Villgrater, selbst Sängerin im JUSE und Kulturreferentin der Gemeinde Sexten.„Unsere Stimme ist etwas Wundervolles – jede und jeder kann sich darin ausdrücken – sie ist unser großartiges Werkzeug“ beschreibt Moderatorin Nora Tschurtschenthaler das Element, das den roten Faden über den musikalischen Bogen des Abends spannt.Schon im neustimmigen Eröffnungsstück „The Hymn of Axciom“, das mit unzähligen Dissonanzen durchsetzt ist, kommt diese Feststellung klar zum Ausdruck. 30 Stimmen, 30 Träume, 30 Leben - sie erzählen mit ihren vorwiegend in englischer Sprache präsentierten Liedern Gefühle und Stimmungen, die junge Menschen mit besonderer Intensität verspüren.„Die Technik spielt bei unseren Auftritten natürlich eine tragende Rolle“, so Regisseur und Dirigent Hannes Tschurtschenthaler. „Unsere Band mit Keyboard, E-Gitarre und Schlagzeug als auch imposante Lichteffekte und die optimale Tonsteuerung runden unsere multikulturelle Reise durch Kontinente und Meere dieser Erde ab.“ Hannes Tschurtschenthaler tritt im afrikanischen Song „Ukutula“ selbst als Solist auf.Schließlich, nach Höhen und Tiefen, die häufig im Leben mitspielen, erwacht das „Hoamatgfühl“, übrigens das einzige Stück, das im Südtiroler Dialekt auf die Sehnsucht nach Familie und die vielgeliebten Berge anspricht. Hier drückt sich die Stimme in eindrucksvoller Weise über die Sprache aus. Und selbst im „Penso a te“ wird Menschen, die keine Stimme haben, gezeigt, dass man sich durch Gebärdensprache eine Stimme geben kann. Nutzen wir also den Tag „Seize the day“.Wer den Jugendchor Sexten mit seinem Konzertprogramm „Rise up“ live erleben möchte, hat noch 2 Mal Gelegenheit, und zwar am Samstag, 29. April um 20 Uhr im Ragenhaus Bruneck und am Sonntag, 30. April um 20 Uhr im Geroldsaal in Rabland bei Naturns. Der Eintritt ist frei.