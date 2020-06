Westbound: Konzerttournee 2020 abgesagt

„Konzerte mit dem Maßband? Stühle auf Distanz? Menschen unter Maske? Ja, wir haben überlegt, ob wir Westbound trotzdem auf Sommer-Tournee schicken“, so der Verein in einer Presseaussendung.„Es wäre aber gegen alles, wofür wir auf der Bühne spielen“, sagt Bandleader und Arzt Toni Pizzecco. „Für ein Miteinander der Generationen, für eine gemeinsame Sicht auf die Welt, für ein Zusammenrücken von Lebenserfahrung. Jetzt müssen wir sagen: Wir können es nicht. Es erscheint uns wie Verrat an unseren Glaubenssätzen.“Aus diesem Grund ist nun die Entscheidung gefallen die Konzerte, die im Sommer geplant waren, abzusagen: „Ein Virus zwingt uns Abstand zu halten. Ok. Dann nehmen wir Abstand von den Regelungen, die uns die Bekämpfung von Covid-19 auferlegt. Westbound sagt deshalb alle Konzerte der Sommer-Tournee 2020 ab. “Diese Absage reißt ein Loch in die Pläne des Vereins. Seit Jahren gehen alle Einnahmen der Westbound-Tournee an das Krankenhaus Attat in Äthiopien. Dort ist das Coronavirus auf dem Vormarsch. Ebenso in vielen anderen Ländern, in denen Menschen keine Ersparnisse haben, um Abstand vom Alltag zu nehmen. „Das Einzige, was wir tun können, ist: Gemeinsame Sache machen. Um auch jetzt zu helfen“, so Pizzecco.Der Verein Südtiroler Ärzte für die Welt bittet deshalb auch weiterhin, um die Hilfe der Südtiroler und Spenden für seine zahlreichen Hilfsprojekte auf der ganzen Welt.Volksbank: IBAN IT 95 U05856 11601 050570000333Südtiroler Sparkasse IBAN IT 35 E06045 11600 000005003779 Raiffeisenkasse IBAN IT 25 U08081 11610 000306005349

