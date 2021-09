Tag der Chöre in den Gärten von Trauttmansdorff

In Kooperation mit dem Südtiroler Chorverband findet in Trauttmansdorff zum 16. Mal der Tag der Chöre statt. An diesem Tag schicken Chöre aus Südtirol heimischen Chorgesang über die vier Gartenwelten von Trauttmansdorff.Folgende Chöre werden erwartet: Kirchenchor Nals, Vox Ensemble Terlan, Männerchor Taufers, Kirchenchor St. Blasius aus Truden sowie der Terlaner Männerchor.Ab 11.00 Uhr werden die Chöre in den verschiedenen Bereichen der Gärten und rund um das Schloss Trauttmansdorff auftreten und das Publikum mit ihrer Freude am Gesang anstecken. Um 15.00 Uhr treffen sich alle Chöre am Seerosenteich und schließen mit einem gemeinsamen Lied den Tag ab.Sonntag, 19 September, 11.00 – 15.30 UhrÖffnungszeiten: 9.00 bis 19.00 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)Bei Schlechtwetter wird der Tag der Chöre abgesagt.

stol