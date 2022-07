Prantl & Prantl: Freundschaft in allen Facetten

Der Titel des Kabarettprogrammes lautet „Wa(h)re Freundschaft… – so segn holt mirs“ . Zum einen, weil man erlebt hat, dass in der ganzen Corona Zeit Freundschaften stark gefordert waren, einige zerbrochen sind und sich neue ergeben haben. Darüber hinaus konnte man feststellen, dass das Wort Freundschaft strapaziert worden ist; vor allem Telefon-Freundschaften haben sich nicht bewährt. Deshalb stellt man sich die Frage, ob es in der Regel wahre Freundschaften sind oder Freundschaft nur als Ware angesehen wird.Die Prantls möchten ihr Publikum mitnehmen auf die Suche nach Lustigem, Verrücktem, nach Dingen, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann, und auch nach Sachen zum Schmunzeln. Ein Lachen kann auch eine befreiende Wirkung erzielen. Auf alle Fälle werden Prantl & Prantl bestrebt sein, den Zuschauern einen gemütlichen und unterhaltsamen Kabarettabend unter freiem Himmel zu bieten, gemäß dem Motto „Wa(h)re Freundschaft… – so segn holt mirs“.Mittwoch, 20. Juli, um 21 Uhr – Weitere Aufführungen: 22., 25., 26. Juli, am 1., 3. und 5. August, mit Beginn jeweils um 21 Uhr – Hof der Kellerei Kettmeir, Kellereistrasse 4 – Parkmöglichkeiten: großer Parkplatz beim Kellereigelände am Dorfeingang von Kaltern; – Veranstalter Verein Kabarett Kaltern, mit Obfrau Ariane Prantl und ihrem Team.