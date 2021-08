Theater im Hof: Clowns kommen zu Besuch

Am 26. und 27. August, präsentieren Heimo Thiel und Michel Widmer das Theater aus dem Koffer „Bonifazius & Michelino legen los“.Die Clown-Aufführung findet um 17 Uhr, im Theater im Hof in Bozen statt und ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.Das Stück dauert etwa 45 Minuten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die beiden Clowns Bonifazius und Michelino kommen an und legen los. Gegensätzlicher könnten die beiden nicht sein. Tonangebend und vorlaut, umsichtig und planlos, gerne redend und wörtlich nehmend, stolpern sie mitten hinein in eine verrückte und skurrile Geschichte.

