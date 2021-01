VBB: Irene Girkinger bleibt (noch) Intendantin

Der Vorstand der VBB unter der Präsidentschaft von Barbara Weis hat diese Entscheidung gemeinsam mit den kulturpolitisch Verantwortlichen von Land Südtirol und Gemeinde Bozen sowie Irene Girkinger getroffen.Landesrat Philipp Achammer zeigt sich erfreut: „Als Leiterin der VBB ist es Irene Girkinger eindrucksvoll gelungen, das deutschsprachige Theater in Bozen zu einem wichtigen Kommunikations- und Kulturträger des Landes zu machen.“In diesen unsicheren und herausfordernden Zeiten bedeute die Vertragsverlängerung von Girkinger Stabilität und Kontinuität. „Wie anderen Kultureinrichtungen verlangt die Corona-Krise auch der VBB Besonderes ab. Gerade vor diesem Hintergrund können die Kenntnis der betrieblichen und lokalen Begebenheiten sowie eine längerfristige Planungssicherheit entscheidend sein, um die VBB gut durch diese fordernden Zeiten zu bringen“, ist Landesrat Achammer überzeugt.Auch VBB-Präsidentin Barbara Weis ist sehr froh, dass Irene Girkinger noch eine Saison verlängert: „Ich bedanke mich bei der Intendantin für ihre Disponibilität.“Irene Girkinger wollte ursprünglich nach 10 Jahren die Leitung der VBB abgeben, übernimmt aber gerne weiterhin die Verantwortung für das Theater: „Ich danke für das ausgesprochene Vertrauen. Die momentane Situation ist eine besondere Herausforderung für einen produzierenden Theaterbetrieb wie die VBB es sind. Ich bin mir der Verantwortung bewusst und werde die VBB gemeinsam mit dem Team in vereinten Kräften gut durch diese Krise steuern, damit wir - sobald wieder möglich - dem Publikum bereichernde und unterhaltsame Theatererlebnisse bieten können. Ich werde alles daran setzen, dass die Struktur der VBB auch in Zukunft erhalten bzw. weiterentwickelt wird.“Das Auswahlverfahren für die Nachfolge von Irene Girkinger wird jedoch wie geplant fortgesetzt, die international besetzte Findungskommission sichtet gerade die eingegangenen Bewerbungen.Nach 2 Hearing-Runden im Frühjahr wird dem Vorstand der VBB ein Dreiervorschlag unterbreitet, aus dem dieser bis Sommer 2021 die neue Intendanz bestimmt. Der oder die neue Intendant/in übernimmt die Leitung der VBB dann mit der Spielzeit 2023/24.

liz