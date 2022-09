Vorstandsmitglieder des Südtiroler Chorverbandes bei Landesrat Achammer

Rund 9600 Sängerinnen und Sänger in 405 Chören vereint der Südtiroler Chorverband unter einem Schirm. Die Dachorganisation fördert auf breiter Ebene alle Formen des Singens in der Gemeinschaft. Das solle auch in Zukunft möglich sein: Diese Meinung vertrat Landesrat Philipp Achammer kürzlich beim Antrittsbesuch von Verbandsobmann Erich Deltedesco und dessen Stellvertreterin Margareth Greif, der Verbandschorleiterin Renate Unterthiner und der Referentin für Finanzen des Südtiroler Chorverbandes, Carmen Seidner.Neben der Pflege der althergebrachten Tradition setze sich der Südtiroler Chorverband zunehmend für den Anschluss an die zeitgenössische Musikliteratur ein, sagte Landesrat Achammer. Aber nicht nur: „Die Dachorganisation zeichnet für eine vielseitige und lebendige Chorlandschaft verantwortlich.Eine solche ist wiederum für den sozialen Zusammenhalt bedeutend. Ohne das gemeinsame Singen und Musizieren ist unsere Kultur undenkbar. Unser Land wäre um vieles ärmer“, sagte Landesrat Achammer. Den Vorstandsmitgliedern wünscht er eine gute Zusammenarbeit mit allen Chören und Partnern zum Wohle aller Sängerinnen und Sänger und des Landes.1949 gegründet, fördert der Südtiroler Chorverband die musikalische Bildung in den Kinder-, Jugend- und Schulchören, arbeitet mit einem umfassenden Fortbildungs- und Schulungsprogramm gezielt an der Steigerung der Chorqualität und unterstützt die Erhaltung guter Literatur sowie die Schaffung neuer Kompositionen. Darüber hinaus organisiert der Verband Wettbewerbe und Chorfeste und vermittelt Austauschkonzerte, auch außerhalb der Landesgrenzen. Im Mai dieses Jahres fand die Neuwahl aller Gremien im Südtiroler Chorverband statt.