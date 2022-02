Wettbewerb: Euregio-Bands eröffnen Vasco-Rossi-Konzert

Am 20. Mai 2022 wird der italienische Superstar Vasco Rossi in der Music Arena in Mattarello bei Trient auftreten. 100.000 Eintrittskarten sind schon verkauft, bis zu 120.000 Teilnehmende werden erwartet.Im Vorfeld des Konzerts werden 6 Musikgruppen oder Solisten aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino auftreten. Welche 6 Bands dies sein werden, entscheidet sich über den eigens dafür ausgeschriebenen Wettbewerb, in dessen Rahmen bereits über hundert Meldungen von Musikgruppen und Solisten eingegangen sind, davon über 30 aus Südtirol.Im Rahmen einer Pressekonferenz am Sitz der Europaregion im Waaghaus in Bozen haben am Mittwoch Südtirols Spitzenvertreter im Euregio-Büro, Christoph von Ach, der Trentiner Event-Manager Fausto Bonfanti, und der Trentiner Journalist und Musikkritiker Fabio De Santis, den Euregio-Wettbewerb vorgestellt.Demnach haben Bands, Solisten oder Solistinnen noch bis zum 28. Februar 2022 Zeit, sich über die Website www.euregiorock.com zu registrieren und dort 2 Songs hochzuladen. Event-Veranstalter Fausto Bonfanti betonte, dass alle Altersklassen und alle Musikarten zugelassen seien und dass es sich bei den Songs auch nicht nur um unveröffentlichte Stücke handeln müsse.Das Auswahlverfahren sei in 3 Phasen unterteilt, eine davon werde die Gebiete der 3 Euregio-Länder einbeziehen. Wer die erste Auswahl bestehe, müsse sich in einem Live-Hearing beweisen, aus dem wiederum 12 Finalisten für ein Live-Finale ermittelt werden.Der Journalist und Musikkritiker Fabio De Santi, der der Jury vorsitzen wird, informierte darüber, dass an der Zusammenstellung der Fachkommission noch gearbeitet werde. Bereits sicher sei, dass Radio-Rai-Journalist Max De Tomasi einer der Juroren sein werde. De Santi verwies auch auf die Zusammenarbeit mit dem Euregio-Musikprojekt Upload Sounds, das sich in den 3 Ländern der Europaregion etabliert habe.„Dieser Wettbewerb dient unserm Anliegen, nämlich die Europaregion in den Vordergrund zu rücken“, betonte heute Christoph von Ach vom Euregio-Büro. „Wenn auch alle Euregio-Länder eingebunden werden und junge Künstlerinnen und Künstler aus Tirol, Südtirol und dem Trentino, bei einem so wichtigen Event, wie es das Vasco-Rossi-Konzert für Trient ist, Sichtbarkeit erhalten, dann ist das ist gelebte Euregio.“

lpa