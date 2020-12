Ergiebige Niederschläge halten an

Am Samstag schneit und regnet es im ganzen Land. Die Schneefallgrenze schwankt dabei stark. Es werden landesweit weiterhin große Niederschlagsmengen erwartet. Aufnahmen zeigen Schneefälle in Lana am Samstag. Aufnahmen & Schnitt: Florian Mair (fm)