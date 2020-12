Gute Nachricht: Der Impfstoff ist endlich da!

Eskortiert von Beamten der Carabinieri wurde der lang ersehnte Corona-Impfstoff am Sonntag nach Bozen gebracht. Am Montag sollen weitere 5850 Impfdosen nach Südtirol gebracht und an die 7 Krankenhäuser im Land verteilt werden.