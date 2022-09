100 Jahre Dr. Schär: Gala und Konzert im Meraner Kurhaus

„The Dr. Schär Album“ stammt aus der Feder des 29-jährigen israelischen Komponisten und Pianisten Michael Cohen-Weissert und macht die Innovationskraft und Vielfalt von Dr. Schär musikalisch erlebbar. Das „Colours of Music“-Konzert der Philharmonix im Meraner Kurhaus war Teil des „südtirol festival meran“ und zugleich eines der Highlights einer ganzen Reihe von Veranstaltungen zum 100-Jährigen von Dr. Schär. Wie zu allen Events waren auch zur Gala 100 ausgewählte Gäste geladen – aktuelle und ehemalige Partner, die die Geschichte von Dr. Schär mitgeschrieben haben.Diese Geschichte beginnt 1922 mit dem Meraner Arzt Dr. Anton Schär, der das Leben von Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen verbessern wollte – anfangs mit einem eigens entwickelten Kindergrieß. 100 Jahre später ist das Unternehmen, das seinen Namen trägt, Weltmarktführer, wenn es um glutenfreie Ernährung geht: mit 18 Standorten in 11 Ländern und 1500 Mitarbeitern.Von der handwerklichen Herstellung von Kindergrieß zum global operierenden Unternehmen und doch: Die Motivationsquelle ist heute dieselbe wie damals: Ernährungsprobleme zu lösen, heißt es in einer Aussendung von Dr. Schär. „Die heutigen Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft stellen uns allerdings vor ganz andere Aufgaben und sind die wichtigste Basis für ein gesundes Leben“, erklärte dazu Ulrich Ladurner, der Gründer von Dr. Schär bei dem Podiumsgespräch im Rahmen des Galaevents.Auf das Unternehmen kämen neue Herausforderungen zu, Fortschritt bliebe aber der Kern seiner Aufgabe, so der Dr. Schär-Gründer. „Die glutenfreie Ernährung hat noch viel Potential, um Innovationen umzusetzen, während die Ernährungswelt im Bereich der ketogenen Diät neu erfunden werden darf.“ Und Ulrich Ladurner ergänzte: „Die Wohlstandsgesellschaft hinterlässt Schäden und ,gutes Altern‘ wird in der Ernährung das wichtigste Thema der Zukunft.“Den Konsumenten ihren Alltag zu erleichtern, treibe Dr. Schär an, so Ladurner. Oder wie es Philipp Schoeller, CEO von Dr. Schär im Pavillon des Fleurs formulierte: „Wir leisten unseren Beitrag zu einem sorglosen Leben, zu Genuss und Freude unserer Konsumenten.“Die Vision von Dr. Schär, so waren sich Ladurner und Schoeller einig, werde sich auch künftig nicht ändern, es gelte aber, neue Herausforderungen zu meistern. Schoeller nannte in diesem Zusammenhang Nachhaltigkeit, Respekt vor unserer Um- und Mitwelt, schonender Umgang mit Ressourcen und ein durch und durch enkeltaugliches Handeln. „Unser Core Business ist und bleibt die Gesundheit und diese ist nun einmal mit allem verknüpft: mit einer gesunden Umwelt, einem verträglichen Klima, gesunden, nachhaltig produzierten Rohstoffen und nicht zuletzt dem Lebensglück unserer Konsumenten.“Die Gala in Meran war zwar eines der Highlights der Jubiläumsfeierlichkeiten, sie war aber nicht deren Abschluss. Schon am 17. September geht es am Sitz von Dr. Schär in Burgstall weiter, und zwar mit der Performance „Stand Alones II“ im Rahmen des transart-Festivals.