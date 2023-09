Umbrien: 90-Jährige schafft Matura und wird Lehrerin für einen Tag

„Schule ist nach der Familie das wichtigste im Leben“

Ansporn für junge Menschen

76 Punkte erzielte die 90-jährige Imelda Starnini bei ihrer Maturaprüfung im vergangenen Juli. Der Schule hat sie auch nach der bestanden Prüfung noch nicht den Rückengekehrt: Zum Schulstart in der Region Umbrien am Mittwoch wünschte sie als Lehrerein für einen Tag den Grundschülern von Città di Castello ein erfolgreiches Schuljahr, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Der Bürgermeister der Stadt hatte die 90-jährige bei der Überreichung ihres Maturadiplomes eingeladen, das neue Schuljahr im Herbst in der umbrischen Stadt zu eröffnen. Das ließ sich die 90-jährige nicht zweimal sagen und stand am Mittwoch pünktlich zum ersten Glockenschlag in Begleitung ihrer Tochter am Lehrerpult in der Grundschule „San Francesco di Sales“.„Es war unglaublich emotional für mich – ein noch stärkeres Gefühl als bei meiner Maturaprüfung“, erzählt die Seniorin. An die Grundschüler gewandt sagte Starnini: „Lernt, lest und folgt immer dem Unterricht eurer Lehrer. Die Schule ist nach der Familie das wichtigste im Leben. Ihr werdet aus ihr als stärkere Männer und Frauen hervorgehen, die fähig sind, die Zukunft mit all ihren Herausforderungen zu meistern.“„Imelda ist ein wertvoller Ansporn für die jungen Menschen, damit sie eine Liebe zum Lernen und zum Wissen entwickeln, ganz unabhängig vom Alter oder dem richtigen Zeitpunkt, denn es ist immer die richtige Zeit, um etwas zu lernen “, hatte der italienische Bildungsminister, Giuseppe Valditara, in einem Brief an den Schuldirektor im vergangenen Juli geschrieben.„Sie ist der Stolz unsere Gemeinde“, betonte der Bürgermeister, Luca Secondi, und Stadtrat, „ anke, Imelda.“An ihrem Tag als Lehrerin verlieh die Schulleitung Starnini eine Urkunde für öffentliche Verdienste, „weil sie bewiesen hat, dass es keine Hindernisse für das lebenslange Lernen gibt.“