Achtung bei Whatsapp! So klauen Kriminelle blitzschnell Ihr Profil

Plötzlich übernehmen Unbekannte Ihren Account bei Whatsapp, sie verschicken in Ihrem Namen Nachrichten an Freunde und Bekannte, entlocken ihnen persönliche Informationen, auch alle Chats, Bilder und Videos sind weg und werden nur gegen Geld zurückgegeben – wenn überhaupt: Das kann innerhalb von wenigen Sekunden passieren, wenn Sie in eine raffinierte Falle von Betrügern tappen.