Aktionstag zur Suizidprävention

Startpunkt ist der Infostand am Caritassitz Haus Marta&Maria an der an der Ecke Galilei-/Verdistraße, Ziel ist die Jugendkirche am Sandplatz.



Teilnehmende Vereine sind unter anderem: Caritas, SerD, Büro gegen Gewalt an Frauen, Young&Direct, diverse Beratungseinrichtungen, Jugendeinrichtungen im Burggrafenamt, Streetwork und Jugendcoaching.



Veranstaltet wird der Aktionstag vom Jugenddienst Meran und der Caritas Diözese Bozen Brixen.