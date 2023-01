Alexander von Egen über seine enge Verbindung zu Papst Benedikt XVI.

Siegfried de Rachewiltz führt Kardinal Josef Ratzinger, links im Bild, Schloss Tirol. Rechts Pfarrer Edmund Ungerer, Prälat Georg Ratzinger und Alexander von Egen, der zur Tagesfahrt eingeladen hatte. - Foto: © privat

„ Bei den privaten Begegnungen konnte ich immer wieder seine große Freude spüren, nach Südtirol zu kommen, sich mit Menschen zu treffen und die Landschaft zu genießen. ” — Alexander von Egen

„ Papst Benedikt XVI. wird immer als außergewöhnliche Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. ” — Alexander von Egen

Papst Benedikt XVI. beigesetzt