Alfred Valentin verlässt Brunecker Amtsstube: Ein Denker und Mahner geht

Wie Valentin erzählt, brachte ihn ein Blick in das Tagblatt „Dolomiten“ auf den Gedanken, Gemeindesekretär zu werden. Es folgten 43 Jahre Arbeit in 3 Gemeinden und mit 5 Bürgermeistern – 23 Jahre davon in Bruneck. Zu schaffen machte auch ihm die überbordende Bürokratie. Was er dagegen tun würde?