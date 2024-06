Andrea Unterholzner Gurndin: Die Unermüdliche

Seit 12 Jahren ist die großzügig angelegte öffentliche Bibliothek gleich neben dem Aldeiner Rathaus der Arbeitsplatz von Andrea Unterholzner Gurndin. Die gebürtige Tschermserin hat in Innsbruck Geschichte und Religionspädagogik studiert. „Eigentlich wollte ich später unterrichten.“Doch weil sie bereits vor und während des Studiums im Blindenzentrum St. Raphael mithalf, blieb sie auch nach dem Abschluss der Einrichtung erhalten. „Ich konnte einfach nicht loslassen.“ Das Verhältnis zur Gründerin Mariedl Fischnaller Pircher und den Kontakt zu den Betreuten beschreibt sie als persönliche Bereicherung. „Die Zeit im Blindenzentrum war eine Lebensschule. Ich habe gelernt, die Dinge zu relativieren, Prioritäten neu zu sortieren.“ Auch nach der Hochzeit und nach der Geburt der Kinder ist Andrea jahrelang nach Bozen gependelt. „Bis ich hier in Aldein in der Bibliothek eine Stelle antrat.“ Mit ihrer Anstellung habe die Gemeinde damals Neuland betreten und Mut bewiesen. „Die Kultur hat bei uns einen besonderen Stellenwert.“ Und gar mancher Unterlandler Ort sei später dem Aldeiner Vorbild gefolgt.Ein Porträt von Andrea Unterholzner Gurndin lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.ein Interview mit der Landtagsabgeordneten Waltraud Deeg; die Biografie von Schwester Benedikta Mair, Gründerin der Bozner Marienklinik; ein Rundgang im neu eröffneten Aldeiner Dorfmuseum mit seinem besonderen Schatz.