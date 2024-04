Angekommen: Bergbäuerin Martina Stürz im Porträt

Tief unten im Tal fließt die Passer, darüber sind nur der Himmel und die Berge, dazwischen steht der Oberprischhof. Immer wieder zieht der Bartgeier seine Kreise über dem unwegsamen Gelände, gelegentlich lässt sich sogar ein Adler blicken. Gleich neben dem Haus führt eine Schneehenne ihre Küken vor. Obwohl sie den atemberaubenden Blick, die klare Luft und die unglaubliche Stille täglich erlebt, ist Martina Stürz immer wieder überwältigt – von der Fülle der Natur und vom Leben auf einem Bergbauernhof der ganz besonderen Art.Denn zum Oberprischhof gibt es nach wie vor keine Straße – zu steil und zu felsig der Hang, auf dem der Hof seit dem 13. Jahrhundert steht, zu groß die Lawinengefahr. Nur eine Materialseilbahn verbindet die Hofstelle mit der Timmelsjochstraße. 6 Minuten dauert die Fahrt in den roten Gondeln, die in schwindelnder Höhe quer über das Tal rattern, bevor sie zum Hof hinaufführen.Jede Milchkanne, jedes neue Möbelstück, jedes Gerät, jedes gekaufte Lebensmittel muss zur Bahn geschleppt und von der Bahn ins Haus oder in den Stall getragen werden. „Alles hier ist speziell und spannend zugleich“, sagt die 39-Jährige mit unverhohlener Begeisterung in der Stimme.Ein Porträt der Bergbäuerin Martina Stürz lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.Weitere Themen im Heft: ein Interview mit Landesrätin Rosmarie Pamer, ein Beitrag über gefährliche Schütteltraumas bei Babys, die Geschichte des hl. Markus, Schuhtrends für Frühling und Sommer.