Anti-Verkehrsdemo wegen zu viel Verkehr verboten: „Für uns war es besser so“

Ujep Runggaldier ist Ausschussmitglied des Naturschutzvereins „Lia per Natura y Usanzes“ - Foto: © teo

„ Ich muss zugeben, dass der Spruch auf dem Plakat etwas provokant formuliert war. ” — Ujep Runggaldier

„Block the car“ stand auf dem Plakat. Die Fahrraddemo wurde abgesagt.

„ Unsere Aufgabe ist zu zeigen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. ” — Ujep Runggaldier

Ujep Runggaldier: Zynisch, nicht wahr? Geplant war eine Fahrraddemo am vergangenen Samstag. Wir wollten alle gemeinsam mit dem Fahrrad von Plan de Gralba auf das Grödner Joch radeln, um auf den höllischen Verkehr in unserem Tal aufmerksam zu machen. Die Quästur hat sie jedoch verboten, und zwar aus 2 Gründen: Sicherheit und Überlastung.Runggaldier: Eine Sitzung zwischen Regierungskommissariat und Quästur hat ergeben, dass diese Demo den ganzen Verkehr lahmgelegt hätte – es hätte laut ihnen einen Megastau gegeben. Genau gegen diese tägliche Überlastung wollten wir (der Naturschutzverein „Lia per Natura y Usanzes“) aber demonstrieren. Außerdem gab es Bedenken wegen der Sicherheit, verständlich mit dem ganzen Verkehr . Wir wollten ja deswegen die Straße für einige Stunden sperren lassen.Runggaldier: Dieses Angebot haben wir dankend abgelehnt. Eine Fahrraddemo auf einem Parkplatz, bei der man nur stehen bleibt, hätte in meinen Augen keinen Sinn.Runggaldier: Die Plakate hatten wir drucken lassen, nachdem uns ein Angestellter telefonisch zugesichert hatte, dass die Demo genehmigt wird. Erst später wurden wir informiert, dass es Bedenken gibt. Ich muss zugeben, dass der Spruch auf dem Plakat etwas provokant formuliert war. Trotzdem ist es rechtlich erlaubt, mit dem Fahrrad über die Passstraße auf das Joch zu fahren – das wäre ja noch schöner.Runggaldier: Als die Quästur unsere Demo verbot, war ich sehr enttäuscht. Vor allem, dass das Verbot nur wenige Tage vor dem geplanten Termin kam, machte mich zornig. Jetzt, eine Woche später, muss ich sagen, dass es für uns so besser gelaufen ist. Durch das Verbot haben wir große mediale Aufmerksamkeit bekommen und viele Menschen erreicht.Runggaldier: Mit der Demo wollten wir Alarm schlagen: Unser Tal geht im Verkehr unter. Es braucht unbedingt ein Konzept, um die vielen Fahrzeuge, die uns der Tourismus bringt, einzudämmen. Vor allem die Tagestouristen sind ein großes Problem. Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen endlich eine nachhaltige Mobilität und eine Verkehrsregelung.Runggaldier: Die Autos müssen weg. Es braucht mehr E-Busse, vielleicht sogar einen Zug. Eine Möglichkeit wäre es, ein Zeitfenster zu errichten, zum Beispiel von 10 bis 16 Uhr, wo es den privaten Verkehrsteilnehmern verboten wäre, über unsere Pässe zu fahren. Nur mehr Busse, Taxis oder Fahrräder könnten dann hoch. Wir sind aber nur ein einfacher Verein. Wir haben nicht die Kompetenz, um das beste Konzept zu entwickeln. Unsere Aufgabe ist zu zeigen, dass es so nicht mehr weitergehen kann.