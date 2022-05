Ausstellung: Vom kleinen Saurier zum Ritter Rost

Das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum hat den Nachlass von Paul Flora übernommen. Darin befindet sich auch eine Mappe mit Zeichnungen, deren Inhalt sich als bislang unpubliziertes Kinderbuch des Zeichners Jörg Hilbert herausstellte. Hilbert hatte als junger Mann Paul Flora kennengelernt und ihn auch auf der Hungerburg besucht. Bei so einer Gelegenheit hatte er Flora diese Mappe überreicht. Die Originalzeichnungen Hilberts bilden den Grundstock der jetzigen Ausstellung.Wer kennt ihn nicht? Den tollpatschigen, ängstlichen, schwachen und etwas eingerosteten Ritter Rost. Illustrator und Autor Jörg Hilbert hat mit dieser Figur einen Kinderbuchklassiker geschaffen, der schon seit knapp 30 Jahren im Bücherregal vieler Kinderzimmer seinen Platz gefunden hat.Mit Ritter Rost bricht Hilbert die Stereotype des starken und tapferen Ritters auf und schenkt seinem Publikum eine literarische Figur, die man sofort ins Herz schließt. Bei der Ausstellung sehen Kinder nicht nur unterschiedlichste Illustrationen aus Hilberts Büchern zum Ritter Rost, sondern auch Vorarbeiten zum kleinen Saurier, die erstmals veröffentlicht werden und aus der Kunstsammlung von seinem Förderer Paul Flora stammen.Inspiriert von den farbenfrohen Illustrationen, dürfen sich Kinder in der Mal- und Buchecke gleich selbst ans Werk machen und mit Buntstiften und Papier ihren Eindrücken freien Lauf lassen.Jörg Hilbert wird bei der Eröffnung ein Werkstattgespräch führen. Am Mittwoch, 11. Mai um 15.30–16.30 Uhr gibt es zudem eine Lesung mit Jörg Hilbert über „Ritter, Burgfräulein und Drachen“, für Kinder ab 4 Jahren und deren Begleitpersonen. Eine Anmeldung per Email ist erforderlich.Die Ausstellung bleibt bis 28. Mai, von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.Eintritt frei unter Einhaltung der gültigen Corona-Bestimmungen.