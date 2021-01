Sexten: Maulwurf flitzt durch den frischen Schnee

Eine tierische Begegnung hatten Gabriela Strobl und ihr Sohn Leo am Dreikönigstag: Sie waren im Fischleintal in Sexten unterwegs und waren in dieser Winterlandschaft aber nicht allein: Ein Maulwurf flitzte durch den frischen Schnee. Und dann kletterte das nützliche Tier auf Leo herum.