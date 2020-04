Balsam für die Beine

Dubiose Symbiose gibt es seit ungefähr 1,5 Jahren. Musikalisch haben die beiden Künstler aber schon sehr viel vorzuweisen: Stötter als Bandmitglied bei Sisyphos und Burning Mind, Mariacher unter anderem bei The Koalas. „Was uns verbindet, ist die Leidenschaft für Reggae-Musik.Dub ist im Grunde ja Reggae, nur eben mit vielen analogen und digitalen Effekten, die dazu dienen, den Sound etwas mehrdimensionaler zu machen“, sagen sie.

Wie die (dubiose) Symbiose funktioniert? Mairacher kümmert sich um den Sound, Stötter übernimmt das Songwriting. „Jeder macht im Prinzip das, was er am besten kann und redet dem anderen in seinem Spezialgebiet so wenig wie möglich drein.“Das Alleinstellungsmerkmal der Band ist die Kombination aus Dub und deutschen Texten. Überhaupt spielt die inhaltliche Botschaft eine wesentliche Rolle bei ihrer Musik, sie geht gewissermaßen in Kopf und Beine.Mehr von Dubiose Symbiose gibt es auf YouTube Facebook und Spotify

stol