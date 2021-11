Barbara Zanetti ist der „Backstage“-Favorit im Oktober

Barbara Zanetti gehört zu den erfolgreichsten Musik-Exporten aus Südtirol: In ihrer 20-jährigen Karriere hat sie rund 120 Songs veröffentlicht, von denen es nun 20 auf ihr Best--of-Album „47“ geschafft haben.In diesem Album blickt die Musikerin auf ihre Karriere zurück. „Früher habe ich mich selbst sehr stark unter Druck gesetzt. Mein Kopf ist mir häufig im Weg gestanden. Wie mein damaliger Gesangslehrer in Wien immer sagte, kommt es in der Musik aber darauf an, den Kopf zu verlieren, ihn also auszuschalten. Das ist mir im Laufe der Jahre mit der wachsenden Routine immer besser gelungen“, erklärte sie im Backstage Interview.Bei der Abstimmung zum „Backstage“-Favoriten im Oktober konnte sich Barbara Zanetti mit 42 Prozent der Stimmen gegen ihre Mitstreiter Chris Frank und Sam-D, Noemi Oberhauser, Maria-Christina Kastlunger und Tanja Wachtler sowie Alex Shylow durchsetzen.Auf Barbara Zanetti wartet nun ein Videoporträt auf STOL sowie eine Stunde Sendezeit auf Südtirol 1.

