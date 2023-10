„Das Leben hat noch so viel zu bieten“

Die Geburtsstunde von Partu

Freitag ist „Backstage“-Tag

Zwischen „Backstage“ und den 4 Musikern aus Bozen und dem Raum Eppan gibt es eine besondere Verbindung: Schließlich waren sie die Ersten, die wir vor gut 10 Jahren in unserem Format präsentieren durften.Damals hieß ihre Band Frozen Rain. Der englischsprachige Rock-Sound, den sie vortrugen, ging ordentlich nach vorne und kam sehr gut an – sie gewannen gleich mehrere Bandwettbewerbe, traten regelmäßig auf, sogar Gigs in London und Hamburg absolvierten sie. Dann folgten zunächst die Pause und dann der Cut. Kein Cut zwischen den Bandmitgliedern, sondern ein Cut mit der Vergangenheit.Die 4 Musiker schlugen 2018 ein neues Kapitel auf, jenes als Band Partu. Ihr Debüt gaben sie mit der Single „Abgehn“, dann folgten die Songs „Unsichtbar“ (2019) und vor 2 Jahren der 80er-Jahre-Dialekt-Song „Wos sie tian“. Die Musik von Partu ist eine Mischung aus Indie-Rock, Funk und Soul und insgesamt etwas sanfter, vielleicht auch erwachsener. Oder wie es Frontmann Max Schweigkofler formuliert: „Die Jährchen vergehen, alles wird etwas langsamer und der Musikgeschmack passt sich dem an. Wir gehen heute alle auf die 30 zu.“Ist das ein Alter, um eingehend übers Leben nachzudenken? „Warum nicht?“, entgegnet er. Die neue Single „So viel mehr“ sei nostalgisch und zugleich in die Zukunft gerichtet. „Es ist ein sehr ruhiger und persönlicher Song, indem ich auf Erlebtes zurückblicke und gleichzeitig meinen Wünschen, Hoffnungen und Träumen Raum gebe, dem Leben das noch vor mir liegt und noch so viel zu bieten hat.“Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.