Echt und handgemacht

Rock, Soul, Blues, Funk – von allem etwas

„Mit dem Song wollen wir Hoffnung spenden“

Seit 4 Jahren gibt es die Band „Ok, Rose“, die schon gar einige Besetzungswechsel hinter sich gebracht hat. Aktuell setzt sie sich aus Alex Seitner und Daniel Niendl aus Innsbruck und dem gebürtigen Pusterer und Wahl-Innsbrucker Markus Seeber zusammen.Seeber ist zugleich Gründer, Kopf und Sänger der Band. Wer sich in der heimischen Musikszene ein wenig auskennt, dürfte sich noch an den Namen Til Tanga erinnern. Das war Seebers Soloprojekt, mit dem er vor ein paar Jahren gar einige Konzerte in Nord- und Südtirol spielte. „Im Laufe der Zeit habe ich aber die Freude daran verloren, alleine auf der Bühne zu stehen. Ich sehnte mich nach einer Band. Gesagt, getan habe ich ‚Ok, Rose‘ ins Leben gerufen“, erzählt er.Wer aber ist eigentlich Rose? „Die Band war gegründet, aber uns fehlte noch der passende Name. Just an dem Tag kaufte ich meiner Band eine Rose. Noch dazu heißt meine Nichte Rosa und auch der Radiosender im Videospiel GTA heißt K-Rose. Der Bandname lag also nahe“, witzelt Seeber.Der Sound der Formation ist in erster Linie rockig. „Auch Soul, Funk und Blues packen wir mit hinein und lassen alles zu unserem eigenen Klangmix verschmelzen“, so Markus Seeber. „Ok, Rose“ in 3 Worten? „Authentisch, ehrlich und handgemacht.“Ihr neuer Song „Until I can see the sun“ bildet da keine Ausnahme. „Im Lied geht es darum, dass man manchmal schwerere Zeiten erleben muss, um das Licht wieder zu sehen. Der Song ist also ein sehr positiver Song, er soll jenen Hoffnung spenden, denen aktuell der Glaube an bessere Tage fehlt.“„Until I can see the sun“ wird auch auf dem neuen Album der Band Platz finden, das Seeber und Co. aktuell aufnehmen. „Die Produktion ist in der finalen Phase, das Album sollte bald fertig sein.“ Danach werden die Musiker mit ihren neuen Songs auch auf einer Bühne stehen. „Geplant ist ein Auftritt am 18. Dezember in Pietramurata nahe Trient im Rahmen des Euregio-Musikformats Upload Sounds“, verrät Seeber. „Darauf freuen wir uns schon sehr. Es wird unser erster offizieller Auftritt überhaupt sein.“Zu guter Letzt platziert Seeber einen Aufruf an alle Schlagzeuger im Land: „Wir sind dringend auf der Suche nach einem Drummer. Wer Interesse hat, kann sich gerne über unser ‚Ok, Rose‘-Instagramprofil bei uns melden.“