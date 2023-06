Frischer Sound für den Südtiroler Sommer

Jeder Kopf nickt, jede Hüfte wippt

Ab in den Live-Sommer

Die Polemici sind Frontmann und Sänger Marco „Tachi“ Cecchellero, Stefano Bruscagin (Keyboards), Marco Cravedi (Gitarre), Jacopo Schiesaro (Bass), Diego Baruffaldi (Drums) und Dj Husk.„Ich habe mit 16 angefangen zu rappen“, erzählt uns „Tachi“. „Das war vor 20 Jahren.“ Zur Erinnerung: Es war die Zeit, als in Italien Rap-Künstler wie Jovanotti oder Articolo 31 bereits am Musikmarkt etabliert waren. Heute reiten zwar hauptsächlich junge Musiker die (T)Rap-Welle, doch die genannten Dinosaurier des Genres sind immer noch oder wieder im Geschäft – etwas älter, aber ähnlich erfolgreich wie damals.Es liegt in der Natur des Rap, offen zu sein für Einflüsse aus anderen Genres und sich gegebenenfalls daran zu „bedienen“. Das ist bei den Polemici nicht anders: „Jeder von uns 6 hat andere musikalische Vorlieben; sie alle haben Platz bei uns und machen unseren Sound einzigartig. Wir kreieren unsere eigene Mischung aus Hip-Hop, Blues, Electro, Funk, Reggae und Liedermachermusik.“2 Alben hat die Band, die seit 8 Jahren zusammenspielt, bislang aufgenommen, viele Live-Auftritte bestritten und unzählige Köpfe zum Nicken und Hüften zum Wippen gebracht (nur mit Selbstgeschriebenem wohlgemerkt!). Nun kommen sie mit einer neuen Single um die Ecke: „Senza mai cercarsi“. Darin geht es um die komplizierte Beziehung eines Mannes mit einer verheirateten Frau. „Wir versuchen im Song niemanden zu verurteilen, sondern beschreiben die Gefühlswelten der beiden Menschen – nicht mehr, nicht weniger“, so „Tachi“ zu „Backstage“.Die Polemici sind unser letzter Gast der 10. Staffel von „Backstage“. Auf gute Musik müssen Sie damit aber nicht verzichten, für viele heimische Künstler beginnt jetzt nämlich die intensivste Zeit des Jahres mit Gigs in ganz Südtirol – vom Aperitivo bis zum Zeltfest. Ans Herz legen können wir Ihnen vor allem die „Backstage“-Sommerkonzerte im ALGO am 17. Juni, 15. Juli und 12. August.