„Lu&Me“ sind der „Backstage“-Favorit im März

Was passiert, wenn man eine Gadertaler Jazzmusikerin und einen Nürnberger Pop-Produzenten aufeinander loslässt? Dabei entsteht etwas ganz Besonderes: „Lu&Me“.Das Duo bestehend aus Lucia Kastlunger und Matthias Bäuerlein hat letzthin eine Reihe von neuen Songs veröffentlicht. Darunter auch die Single „Fiore Bianco“, die sie bei „Backstage“ präsentiert haben. In einem knappen Rennen konnte sich das Duo mit 33 Prozent der 570 Stimmen gegen seine Mitstreiter „Enaia“ (29 Prozent), „Duzzy and L.A.“ (28 Prozent) und „Dead Like Juliet“ (10 Prozent) durchsetzen.Ihnen winkt nun ein Videoporträt auf STOL sowie eine Stunde Sendezeit auf Südtirol 1.

stol