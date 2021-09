„NINE“ sind der „Backstage“-Favorit im September

Gegründet wurde die Band 2014 von dem Bassisten Paolo Anderle und dem Gitarristen Alex Rosselli. In der heutigen, 5-köpfigen Besetzung spielen NINE seit 2019 zusammen. Dann nämlich stießen auch Martin Losso (Rhythmusgitarre) und Roman Santin (Schlagzeug) sowie Sängerin Vania Losso zur Formation.Gemeinsam lassen die 5 Musiker den Rocksound der 1970er- und 1980er-Jahre neu aufleben.Anfang September veröffentlichten NINE ihr erstes Album. „You're always here for me“ ist die erste Single daraus – sie bringt den Sound von NINE auf den Punkt und wurde bei Backstage Präsentiert.Bei der Abstimmung zum „Backstage“-Favoriten im September konnte sich „NINE“ mit 60 Prozent der Stimmen klar gegen ihre Mitstreiter durchsetzen.Auf die 5 Musiker wartet nun ein Videoporträt auf STOL sowie eine Stunde Sendezeit auf Südtirol 1.

