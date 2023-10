Soundtrack für „den schönsten Tag“

Liebeslied für die Freundin

19 Hochzeiten in einem Videoclip

Freitag ist „Backstage“-Tag

Wenn ein Song von Michael Aster im Radio läuft, ist er als solcher leicht zu erkennen. Seine Stimme ist im wahrsten Sinne wiedererkennbar. Diese Qualität hat man oder man hat sie nicht. Antrainieren? Fehlanzeige.Apropos Radio: Der Durchbruch gelang dem Sänger und Songschreiber mit dem lokalen Radiohit „Lissabon“ im Jahr 2017. Seither ist viel passiert, unter anderem hat er letztes Jahr sein erstes Album „Parallelwelten“ rausgebracht. Seine Welt sind ruhige Songs, in denen die Liebe sehr oft die Hauptrolle einnimmt. Er ist ein Schmusesänger im besten Sinne des Wortes.Der Weg zum romantischen Hochzeitssong „Wenn du bei mir bist“ ist da nicht weit, würde man meinen. Doch ganz so kurz dann auch wieder nicht: „Der Song ist eigentlich ein Liebeslied für meine Partnerin, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Meine Freundin brachte dann irgendwann die Idee ins Spiel, den Song als Hochzeitssong zu vermarkten“, erzählt der Wahl-Gargazoner, der auch gerne für Hochzeitsfeierlichkeiten gebucht wird.„Für mich war aber auch klar, dass ich nicht einfach irgendein Video dazu haben wollte. Nach ein wenig hin- und herüberlegen entschieden wir uns dazu, einen Aufruf zu starten: Darin forderten wir Paare in Südtirol auf, uns ihre Hochzeitsfilme zu schicken. Aus den Videos von insgesamt 19 Pärchen bastelten wir dann den Clip zum Song.“Aster: „Mir hat die Arbeit an dem Projekt eine große Freude bereitet, ich konnte eine weitere Facette von mir zeigen.“ Das Projekt sei nun abgeschlossen, nun wolle er sich wieder aufs Schreiben und Aufnehmen neuer Songs konzentrieren. Wann es wieder frisches Material von Aster zu hören gibt, verrät er noch nicht. Nur soviel: „Ich bin gerade mit Chris Kaufmann im Studio, ganz lange sollte es nicht mehr dauern“, so der zweifache Familienvater.Jeden Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“ und auf „STOL“.