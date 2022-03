Südtiroler Rapper: „Voenix“ aus der Asche

Zm Voenix ist in Lüsen aufgewachsen, im Alter von 15 Jahren nach Brixen umgezogen. Nach der Matura und einer Weltreise verlagerte er seinen Lebensmittelpunkt in die österreichische Hauptstadt. Sein erster und wichtigster Berührungspunkt mit der Rap-Musik war US-Superstar Eminem: „Seit ich 9 Jahre alt bin, höre ich seine Musik. Ich bin mit ihm aufgewachsen und er ist auch der Grund, warum ich heute selbst rappe. Er war meine erste und auch wichtigste Inspiration“, sagt Zm Voenix zu „Backstage“. Abseits vom Rap schätzt er Markus „Doggi“ Dorfmann sehr: „Ich bin seit Längerem mit ihm befreundet. Er inspiriert mich in Bezug auf den Zugang zur Kreativität.“ Für Zm Venix spielt die Spiritualiät eine wichtige Rolle in seinem Leben – auch als Künstler.Seine Texte beschreibt er als tiefgründig und sehr persönlich. Warum er im Südtiroler Dialekt rappt, hat mehrere Gründe: „Ein Grund ist, dass ich als ich angefangen habe, den Eindruck hatte, dass es im Deutschrap eigentlich alles schon gibt. Also bin ich auf den Südtiroler Dialekt ausgewichen. Heute bin ich sehr froh darüber. Der Dialekt ist authentischer, fließt besser und lässt mir die kreative Freiheit, Begriffe zu verwenden, die im Hochdeutschen schnell kitschig klingen würden. Im Dialekt vorgetragen, klingt jedes Wort immer irgendwie erdig“, sagt er.Sein aktueller Song nennt sich „Ekpyrosis“. Darin rappt er von Freundschaften, „die in Liebe beendet wurden“. „Da schwingt keine Verbitterung mit, weil man stets offen kommuniziert und die Ursachen benannt hat.“ Die Single kann durchaus als repräsentativ für den Sound des gebürtigen Eisacktalers bezeichnet werden. Die düsteren Trap-Beats entsprechen dem, was in der Szene als zeitgemäß gilt.Ganz oben auf der Agenda steht für den Künstler 2022, seine Bekanntheit zu steigern – durch neue Songs und Auftritte: „Ich plane, jeden Monat einen neuen Song rauszubringen. Zugleich würde ich gerne auch live auftreten, um meine Musik bekannter zu machen.“Einen ganzseitigen Bericht über Zm Voenix gibt's im aktuellen