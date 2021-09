Summer Stained: Meraner Band liefert harte Riffs und poppige Melodien

Summer Stained – das sind Hannes Gumpold, Kevin Grünfelder, Julian Gamper und Valentin Ambach aus dem Meraner Raum. Die jungen Musiker, alle im Alter zwischen 21 und 24 Jahren und teilweise schon seit der frühen Jugend befreundet, spielen seit 2 Jahren gemeinsam in der Band. Mit ihrem Debüt Debüt „Look up“, das im Sommer 2020 erschienen ist, konnten sie bereits einen ersten Achtungserfolg landen.Die Videosingle verbreitete sich in den sozialen Netzwerken, auf YouTube erspielten sie sich damit einige 1000 Klicks. Die Jungs legten also das hin, was man einen gelungen Start nennen kann.Nun schreibt die Band ihre Geschichte weiter – mit der Videosingle „Breaking me“. Inhaltlich ist der neue Song insofern mit dem Erstlingswerk verwandt, als dass es auch um Beziehungen geht. „Wir singen darüber, wie es ist, wenn die Gegenseitigkeit auf der Strecke bleibt.“ Das Gefühl sei schmerzhaft, befreien könne man sich aus der Situation aber nur, wenn man es akzeptiere und die richtigen Schlüsse daraus ziehe.Stilistisch ist „Breaking me“ wie der Vorgänger „Look up“ dem Genre Pop-Punk zuzuordnen: „Das ist die Musik, die wir lieben. Harte Gitarrenriffs und eingängige Melodien zeichnen unseren Sound aus.“

hil