„Uplink“ sind der „Backstage“-Favorit im April

Bereits vor 10 Jahren habe sich die beiden Musik in einem Onlineforum kennengelernt und seitdem vorwiegend online an gemeinsamen Songs gearbeitet.Die Liste der Erfolge, die das Projekt Uplink vorweisen kann, ist lang: Die im Jahr 2016 veröffentlichte Videosingle „To myself“ zählt mittlerweile nahezu 15 Millionen Aufrufe auf YouTube. Im Jahr 2019 hatte das Duo einige Gastauftritte bei der Deutschland-Tour von Alan Walker, der mit „Faded“ und „Alone“ Welthits landen konnte. In der 2020 erschienenen neuen Staffel der Netflix-Serie „Lucifer“ konnte Uplink einen Song platzieren – und zwar „With me“.Das Duo konnte sich mit 39 Prozent der 109 Stimmen klar gegen seine Mitstreiter „Helianth“ (20 Prozent), „Fainschmitz“ (16 Prozent), „Lost Zone“ (14 Prozent) und „Sarfon“ (11 Prozent) durchsetzen.Uplink winkt nun ein Videoporträt auf STOL sowie eine Stunde Sendezeit auf Südtirol 1.

