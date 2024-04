Beindruckende Aufnahmen aus dem Eisacktal

Um Schäden in den Weinbergen, aber auch in den Apfel- und Aprikosenplantagen zu vermeiden, zündeten die Landwirte Tausende von kleinen Feuern an.Damit sollte verhindert werden, dass die Temperatur in den Anlagen unter 0 Grad sinkt und die Blüten beschädigt werden. Gemeinsam mit dem alternativen Einsatz von Sprühmaschinen, durch die normalerweise Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, wurde versucht die kalte Luft aus den Weinbergen zu bewegen. Die Aktion war ein Erfolg und bescherte eindrucksvolle Aufnahmen.