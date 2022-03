Besonderheit am Deutschnonsberg: Die Bibel in Bildern erleben

5 Kunstwerke erinnern in der Wallfahrtskirche von Unsere Liebe Frau im Walde an das Leiden und Sterben sowie an die Auferstehung Jesu Christi: Pfarrer Tumaini Ngonyani segnete kürzlich die als Fries aneinandergereihten Holzreliefs am Seitenaltar zur schmerzhaften Muttergottes. Bis zum Fest Christi Himmelfahrt werden die Werke zu sehen sein. + Von Florian Mair