Bozen: Eucharistie und Friedensappell

Geschichte von Carlo Acutis

Pro-Palästina-Kundgebung am Dominikanerplatz

Fest und Erfahrungsaustausch im Pastoralzentrum

Der Begriff „ Fronleichnam “ leitet sich vom mittelhochdeutschen „vrone licham“ für „des Herren Leib“ ab. An Fronleichnam bezeugen die Katholiken ihren Glauben an die Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie und die gewandelte Hostie wird in der Monstranz bei der Fronleichnamsprozession durch die Straßen getragen.In seiner Predigt erinnerte Bischof Muser an den ersten Gründonnerstag, als Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern zusammensaß und zum ersten Mal das feierte, was Eucharistie und damit auch Fronleichnam bedeuten. Fronleichnam , das „Fest des Leibes des Herrn“, feiert diese heilige Anwesenheit Jesu in der Hostie, die während der Prozession durch die Straßen getragen wird.Einen besonderen Fokus seiner Predigt widmete der Bischof der Geschichte von Carlo Acutis, einem Jugendlichen, der 2006 im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie starb. „Er war ein typischer Teenager unserer Tage: Er liebte Fußball, Actionfilme, Playstation, aber auch Tiere. Und – ganz eigenartig: Seine größte Liebe galt der Eucharistie“, erzählte der Bischof . Carlo nannte die Eucharistie seine „Autobahn zum Himmel“ und war überzeugt, dass sie den Menschen helfen kann, Gott näher zu kommen. Bischof Muser ermutigte die Gläubigen, sich - so wie Carlo Acuti - von der Eucharistie beeinflussen zu lassen und ihre Beziehungen sowie ihr tägliches Leben danach auszurichten.Im Anschluss an den Gottesdienst zog die Fronleichnamsprozession durch die Straßen und Gassen der Bozner Altstadt zum Pfarrplatz und kehrte dann wieder in den Dom zurück. Am Dominikanerplatz passierte die Prozession eine propalästinensische Kundgebung. Beim anschließenden Segen auf dem Pfarrplatz sagte Bischof Muser: „Heute haben wir erneut gesehen, wie polarisiert unsere Welt ist. Die einzige Antwort auf die Kriege und Krisen in der Welt ist der Einsatz für Gewaltlosigkeit. Wir sind alle dazu aufgerufen, uns für den Frieden einzusetzen. Der wichtigste Grundsatz dabei ist gegenseitiger Respekt und Dialog.“Nach dem Gottesdienst und der Prozession fand am Domplatz beim Pastoralzentrum das „Fronleichnams-Fest“ statt. „Ich freue mich über diese Initiative, ich danke allen, die sie vorbereitet haben und lade herzlich dazu ein! Diese Stunden der Begegnung stehen vor allem im Zeichen der gelebten Caritas, des Miteinanders und der Überzeugung, dass wir einander brauchen und einander bereichern und beschenken können“, sagte Bischof Ivo Muser schon in seiner Predigt.