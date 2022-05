Brennercom Sailing Week die Sechste

Der Yacht Club Salten als Veranstalter hatte wieder ganz tolle Arbeit geleistet. Nachdem in den vergangenen 4 Jahren jeweils das Team BMW Auto Ikaro mit Bernhard „Petz“ Mair als Skipper gewonnen hatte, gab es dieses Jahr eine Wachablöse. Mit 6 Tagessiegen beherrschte das Team um Windsurfing Kaltern die Veranstaltung ganz klar.Eines der Spitzenteams der vergangenen Jahre, mit zig Platzierungen in den Top 3, Hell Commerce, hatte auf einem originellen T-Shirt seine letzte Teilnahme angekündigt. Schade eigentlich.Von der Adriatic Sailing Week über den DolomythiCup seit 2007 und der BSW 2015: es waren interessante 15 Jahre; mit einer Vielzahl spannender Wettkämpfe und Erlebnisse, mit tollen Menschen und bleibenden Erinnerungen. Dem möchten wir uns anschließen!Berichte der einzelnen Wettfahrten und Hintergrundinformationen lesen Sie am heutigen Donnerstag in der aktuellen Radius Ausgabe „Brennercom Sailing Week“ als Dolomiten-Beilage am Kiosk und im Postversand.