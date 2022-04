Brustkrebs ist immer öfter heilbar Brustkrebs ist immer öfter heilbar

Noch immer ist Brustkrebs als bösartiges Geschwulst in der Brust die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Im Vorjahr erhielten am Brixner Standort des Brustgesundheitszentrums Brixen-Meran 100 Frauen die Erstdiagnose Brustkrebs, am Zentrum insgesamt waren es 250 Frauen. Trotz allem gibt es auch gute Nachrichten für die Patientinnen. + Von Johanna Prader