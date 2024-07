Caritas: Letzte freie Plätze in Caorle und Cesenatico

Foto: © Georg Hofer

Im Feriendorf Josef Ferrari in Caorle sind im 3. Turnus, der vom 15. bis 29. Juli stattfindet, einzelne Plätze frei geworden, ebenso im Feriendorf 12Stelle in Cesenatico vom 20. August bis 3. September. Die Kinder und Jugendlichen erwarten 2 unvergessliche Wochen mit viel Spiel, Spaß und Gemeinschaft.Unter Aufsicht von Betreuerinnen und Betreuern können die Teilnehmenden, die in Gruppen aufgeteilt sind, neue Freundschaften schließen und den Urlaub mit anderen jungen Leuten genießen.Wer interessiert ist, sollte sich so schnell als möglich beim Caritas-Dienst Ferien und Erholung für Caorle (Tel. 0471 304 340, E-Mail ferien(at)caritas.bz.it) oder im Büro 12Stelle für Cesenatico (Tel. 0471 067 412, E-Mail [email protected] ) melden.