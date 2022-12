Chiara Ferragni und Fedez feiern Weihnachten auf der Seiser Alm

Chiara Ferragni im pinken Skianzug mit ihrer Tochter Vittoria beim „Tirler“ auf der Seiser Alm. - Foto: © Chiara Ferragni/Instagram

Leone und Vittoria vor dem Christbaum. - Foto: © Chiara Ferragni/Instagram

Die 3 Ferragni-Schwestern. - Foto: © Chiara Ferragni/Instagram

Millionen-Umsätze, 28,3 Millionen Follower auf Instagram und stundenlanges Warten für ein Foto mit ihr: Chiara Ferragni gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen der Welt. Die Chancen auf ein Foto mit der italienischen Modeikone im Skianzug stehen für Südtiroler Fans gerade gar nicht so schlecht. Ferragni urlaubt nämlich mit ihrem Mann Fedez und ihren 2 Kindern Leone und Vittoria auf der Seiser Alm.Dort verbrachten die Ferragnis auch Weihnachten, wie Fotos auf ihrem Instagram-Profil zeigen. Ein transparentes Pailletten-Kleid, eine auffällige rote Blumen-Halskette und dazu rote Strümpfe – in diesem Weihnachtsoutfit präsentierte sich Chiara Ferragni am Heiligen Abend. Auch die Kinder waren festlich angezogen: Vitto trug ein Karokleid und Leo ein Sakko.Tagsüber genossen die Ferragnis einen Skitag auf der Seiser Alm bei traumhaftem Winterwetter. Mittagessen für die ganze Familie gab es beim „Tirler“. Als Nachspeise durfte natürlich ein Kaiserrschmarrn nicht fehlen. Auch Chiaras Schwestern Valentina und Francesca sind in diesem Jahr mit nach Südtirol gekommen. Chiara beschriebt den Skiausflug auf Instagram als einen „wundervollen Tag.“Die Familie Ferragni ist vor 2 Tagen im Hotel Alpina Dolomites angekommen. Dort urlauben sie bereits seit mehreren Jahren.Chiara Ferragni hat als Kind auf der Seiser Alm das Skifahren gelernt und freut sich jetzt mit ihren eigenen Kindern hier sein zu können.