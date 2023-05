Countdown für das 10. Alpen-Flair-Festival

Aufgrund vieler Anfragen aus Südtirol und Italien musste schon vorzeitig der Vorverkauf für Tagestickets eröffnet werden und die Nachfrage ist erfreulich. Es wurden große Bands verpflichtet, die beim Alpen Flair exklusive Auftritte geben. Vom 21. bis 24. Juni wird im ehemaligen Nato-Areal von Natz wieder Einzigartiges geboten.Das Line Up ist hervorragend: Die Waliser Bandoder die Jungs von, deren Bandmitglieder die Creme de la Creme der Rockmusiker darstellen. Natürlich darf mit denauch geschunkelt werden.Alpen Flair ohne Deutschrock geht natürlich nicht. Neben den Lokalmatadoren vonsind 23 Bands unter anderemundam Start. Aber auch Gruppen wiemüssen neben vielen anderen erwähnt werden.Beginnen wird das Festival am Mittwoch, 21. Juni, unter freiem Eintritt mit der legendären Warm Up Party im Dorf Natz mit Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine. Weiter geht es dann vom 22. bis 24. Juni auf dem ehemaligen Nato-Areal auf 2 weiteren Bühnen.Tickets – erstmals auch Tagestickets schon im Vorverkauf – online ohne Versand- und Verkaufsgebühren für das Alpen Flair 2023 gibt es bei: shop.alpen-flair.com/tickets