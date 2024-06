Das bringt die neue Woche

Von Mittwoch bis Freitag wird das Wetter stabiler

Ein Tief über der Adria zieht langsam nach Osten weiter, der Montag wird wechselhaft mit dichteren Wolken und Sonnenschein. In der Früh ist stellenweise etwas Regen nicht ausgeschlossen, am Nachmittag bilden sich besonders über den Bergen ein paar gewittrige Regenschauer. Die Temperaturen ändern sich kaum und steigen auf maximal 19 Grad im Wipptal, und bis auf 24 Grad im Raum Bozen. Am Dienstag entwickeln sich nach einem freundlichen Vormittag größere Quellwolken und die Wahrscheinlichkeit für einzelne Regenschauer oder Gewitter nimmt in der Folge zu.Nach Auflösung lokaler Hochnebelfelder stellt sich ab Mittwoch jeweils sehr sonniges und meist trockenes Wetter ein. Selbst über den Bergen bleibt die Schauerneigung nachmittags nur gering. Die Temperaturen erreichen sommerliche Werte mit bis zu 29 Grad im Süden des Landes.