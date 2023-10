Der Benefizwein Lumina hat nun ein Gesicht

Nun wird der Wein abgefüllt

So sieht der „Südtirol hilft“-Benefizwein „Lumina 2023“ aus. Kellermeister Philipp Zublasing (l.) und „Südtirol hilft“-Präsident Heiner Feuer freuen sich über das Ergebnis.

36 Prozent der Hörer von Südtirol 1 und Radio Tirol und die Leser von Dolomiten und STOL hatten für die Etikette von Daniela Kröss gestimmt. Sie selbst hat sich erst vor kurzem als freie Grafikerin selbständig gemacht und freut sich ausgerechnet mit diesem Etikett einen besonderen Startpunkt setzen zu können.Kröss hat sich in erste Linie am Namen Lumina, also das Licht, orientiert und wollte mit dem leuchtenden Farbstaub in der Dunkelheit Hoffnung symbolisieren.„Das Etikett passt hervorragend zur gesamten Aktion und unserem Wein, der damit ein klares Gesicht bekommt“, äußert Philipp Zublasing, Kellermeister der Kellerei St. Pauls. „Wir werden nun die Cuvée aus Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc abfüllen und die Flaschen etikettieren.“Verkaufsstart ist Anfang November geplant, sodass Interessierte genügend Zeit haben, sich mit diesem besonderen Tropfen einzudecken.„Dieser spezielle Wein ist nur bis Weihnachten im Verkauf. Damit wird er zu einer wahren Rarität, außerdem macht er doppelt Freude: dem Beschenkten und den Menschen, denen mit dem Erlös geholfen werden kann“, erklärt Heiner Feuer, Präsident von „Südtirol hilft“.Der Reinerlös geht an „Südtirol hilft“ und kommt damit Menschen zugute, die sich in Not befinden. An die 50.000 Euro konnten im vergangenen Jahr durch den Benefizwein zu Gunsten „Südtirol hilft“ überwiesen werden.