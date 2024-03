Der Komet 12P/Pons-Brooks am Nachthimmel

Eine Kombination aus fünf 120-Sekunden-Aufnahmen, die am 5. März vom Virtual-Telescope-Project in Manciano in der südlichen Toskana aufgenommen wurden und den Kometen 12P/Pons-Brooks (unten rechts) und die Andromeda-Galaxie zeigen. - Foto: © Gianluca Masi/Virtual Telescope Project