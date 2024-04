Der Sternenhimmel im April

Jupiter ist in diesem Monat der einzige, mit freiem Auge sichtbare Planet, der am Abendhimmel zu sehen ist. Schon in der Dämmerung fällt dieser Riese am Westhimmel auf. Allerdings geht er nun immer früher unter, das heißt, schon vor 22 Uhr MESZ. - Foto: © Shutterstock / shutterstock