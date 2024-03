Deutscher Orden nach Bozen expandiert: Zweites Gesundheitszentrum gesegnet

Der Hochmeister besprengte die Räumlichkeiten des Gesundheitszentrums in Bozen mit Weihwasser. - Foto: © fm

Direktor Sepp Haller, die treibende Kraft hinter diesem Projekt, kündigte an, dass man die Angebote des St. Josef Gesundheitszentrums in Bozen in den nächsten Monaten kontinuierlich ausbauen werde. Er lobte auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dankte ihnen für ihr Engagement. Zudem erinnerte Direktor Haller daran, dass der Deutsche Orden schon seit mehr als 800 Jahren in der Landeshauptstadt segensreich wirke.„Es ist eine Kernkompetenz und letztlich auch ein Kerncharisma des Ordens, das Helfen und Heilen in der jeweiligen Zeit, am jeweiligen Ort in einer bestimmten Form umzusetzen“, meinte Generalabt Bayard bei der Feier. Das gelinge in Südtirol wirklich außergewöhnlich gut. Immer wieder könne er, wenn er unterwegs sei, die Einrichtung St. Josef in Meran als Paradebeispiel präsentieren.Prof. Alfred Königsrainer ist nun in Meran und Bozen ärztlicher Leiter der St. Josef Gesundheitszentren des Deutschen Ordens. Er betonte, dass das erfolgreiche Konzept, das man in Meran umsetze, auch in Bozen zur Anwendung komme. Im Mittelpunkt stehe die Prävention, betonte er. Das Gesundheitszentrum befindet sich in der ehemaligen Praxis des bekannten Komplementärmediziners Dr. Christian Thuile, der dort aber weiterhin im Auftrag des Deutschen Ordens praktizieren wird – so wie auch in Meran.Unter den Gästen waren unter anderem auch die beiden Althochmeister P. Bruno Platter OT und Prior P. Arnold Wieland OT sowie Vertreter aus der Politik.