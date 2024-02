Die erste „Radius“-Ausgabe 2024: „Bauen & Sanieren“

„Enkeltauglich Bauen“

Zwischen Funktionalität und Ästhetik

Kellerräume clever nutzen – vom Fitnessstudio bis zum Spielzimmer

Weitere Themen im Heft:Heute nachhaltig zu bauen, bedeutet mehr als nur ökologische Materialien zu verwenden. Erfahren Sie, welche Konzepte und Technologien einen echten Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.Garagen sind mehr als nur ein Schutz für Autos. Wir zeigen, wie Sie Ihre Garage optimal nutzen können, um nicht nur Ihr Fahrzeug, sondern auch wertvolle Gegenstände sicher zu lagern.Wir präsentieren Ihnen kreative Ideen, wie Sie Ihren Keller optimal nutzen können, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.Außerdem stellen wir Ihnen zahlreiche Bauprojekte aus Südtirol vor, in Zusammenarbeit mit renommierten Architekturbüros. Entdecken Sie die Vielfalt und Schönheit des Südtiroler Baustils.Jetzt in der neuen Ausgabe von Radius „Bauen & Sanieren“. Ab heute in Ihrer „Dolomiten“ am Kiosk und im Postversand.