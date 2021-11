Die mit dem Pferd den Flamenco tanzt

Sie tanzt erfolgreich mit ihrem Hispanoaraber Ojeda und ist die einzige Reiterin im Land, welche die Disziplin Doma Vaquera beherrscht: Die Rede ist von der Naraunerin Michaela Gasser, die sich jüngst in der Lombardei in der Kategorie Intermedia den Italienmeistertitel in dieser Reittechnik geholt hat. + Von Florian Mair